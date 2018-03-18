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Настасья Самбурская удивила поклонников своим вечерним нарядом

Ведущая не желает следовать общепринятым стандартам и часто шокирует поклонников своими креативными образами. Сейчас Они были удивлены вечерним нарядом Настасьи Самбурской, заметив фото в Instagram.

Звезда решила позировать перед камерами в оригинальном черном платье, дополненном красными вставками, после чего поинтересовалась мнением подписчиков относительно ее нового образа. Они сразу отметили, что Настасья Самбурская прекрасно выглядит в любых вещах, но были немного огорчены столь стремительным преображением кумира.

Настасья Самбурская удивила поклонников своим вечерним нарядом


Пользователи сетей посоветовали знаменитости не менять старый стиль, потому что такие наряды не смотрятся вместе с татуировкой на руке. Они не отрицают, что ведущая смотрится женственно, но им больше по душе образ бунтарки, к которому привыкли зрители.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:00
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