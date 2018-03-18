Настасья Самбурская удивила поклонников своим вечерним нарядом

Звезда решила позировать перед камерами в оригинальном черном платье, дополненном красными вставками, после чего поинтересовалась мнением подписчиков относительно ее нового образа. Они сразу отметили, что Настасья Самбурская прекрасно выглядит в любых вещах, но были немного огорчены столь стремительным преображением кумира.Пользователи сетей посоветовали знаменитости не менять старый стиль, потому что такие наряды не смотрятся вместе с татуировкой на руке. Они не отрицают, что ведущая смотрится женственно, но им больше по душе образ бунтарки, к которому привыкли зрители.