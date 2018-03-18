Ксения Собчак надела на выборы пальто стоимостью 64 000 рублей
Ксения Собчак надела на выборы 18 марта белое классическое пальто Azzure di Arrune стоимостью 64 000 рублей, прихватив сумочку Launer Bespoke. Сопроводили "кандидата против всех" муж Максим Витроган и его дочь от первого брака Полина.
Бывшая ведущая "Дома-2" приехала в Самару поприветствовать своих избирателей на одном из участков. К прибытию тележурналистки собралась целая толпа прессы, звезду окружили поклонники.
Хотя на все дебаты и интервью Собчак одевается ярко, но скромно и классически, к выборам она решила быть более неофициальной. Ксения надела чёрную полуспортивную толстовку, ботинки и джинсы с подворотами.
Изюминкой образа стало длинное шерстяное пальто, которое, по последним расценкам, стоит не менее 64 тысяч рублей. Сумка Собчак также принадлежит к люксовой коллекции любимого английской королевой бренда.
Витроган оделся, как и супруга, просто: в джинсы, свитер и куртку, гармонирующие по цветовой гамме с одеждой Ксении. 21-летняя дочь Макcима Полина решила присоединиться к торжественному моменту и поддержать семью.
Судя по улыбке Собчак на всех фото, кандидат верит в успех и счастлива видеть рядом с собой такое количество избирателей. Политик недовольна тем, что в избирательных бюллетенях убрали графу "Против всех", поэтому призывает всех протестующих голосовать именно за себя, чтобы не поддерживать других предложенных кандидатов.
Ранее в Сети появились слухи о второй беременности экс-ведущей "Дома-2" Ксении Собчак.
Бывшая ведущая "Дома-2" приехала в Самару поприветствовать своих избирателей на одном из участков. К прибытию тележурналистки собралась целая толпа прессы, звезду окружили поклонники.
Хотя на все дебаты и интервью Собчак одевается ярко, но скромно и классически, к выборам она решила быть более неофициальной. Ксения надела чёрную полуспортивную толстовку, ботинки и джинсы с подворотами.
Изюминкой образа стало длинное шерстяное пальто, которое, по последним расценкам, стоит не менее 64 тысяч рублей. Сумка Собчак также принадлежит к люксовой коллекции любимого английской королевой бренда.
Витроган оделся, как и супруга, просто: в джинсы, свитер и куртку, гармонирующие по цветовой гамме с одеждой Ксении. 21-летняя дочь Макcима Полина решила присоединиться к торжественному моменту и поддержать семью.
Судя по улыбке Собчак на всех фото, кандидат верит в успех и счастлива видеть рядом с собой такое количество избирателей. Политик недовольна тем, что в избирательных бюллетенях убрали графу "Против всех", поэтому призывает всех протестующих голосовать именно за себя, чтобы не поддерживать других предложенных кандидатов.
Ранее в Сети появились слухи о второй беременности экс-ведущей "Дома-2" Ксении Собчак.