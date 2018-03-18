В Липецке участник караоке обнажился перед зрителями и смутил ведущую

Девушка развлекала посетителей клуба своими шутками, после чего призвала их тоже проявлять активность. Молодой человек немного злоупотребил горячительными напитками и настолько проникся словами красавицы, что решил показать свои способности на сцене. Он ритмично двигался под зажигательную мелодию во время исполнения песни, после чего решил устроить зрителям настоящий стриптиз.Ведущая попросила смелого человека одеться, но публика нормально отнеслась к выходке молодого человека и даже стала аплодировать участнику вечеринки. После выступления он оделся и прилично себя вел в заведении, так что охране не пришлось отправлять его домой.