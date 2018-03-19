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Производители видеокарт помогли майнерам, а также навредили геймерам

Производители ходовых видеокарт помогая майнерам случайно навредили геймерам, на рынке спровоцировав дефицит.

Производители видеокарт помогли майнерам, а также навредили геймерам

Критодобытчики массово начали скупать видеокарты компании AMD и Nvidia. Это отразилось в итоге на любителях компьютерных игрушек. Для стабилизации рынка, компании попросили ритейлеров в одни руки отпускать не более 2 устройств. Это не исправило проблему, так как для геймеров продукция очень дорогая. Между тем майнеры быстро сориентировались, договорившись с крупнейшими поставщиками, получающими за заказ больших партий товара хорошие скидки. Уже на рынке появились компании, занимающиеся оборудованием для заработка электронной валюты.

Основавший компанию Easy Crypto Hunter - Джош Риддет, рассказал, что AMD и Nvidia с ограничением реализаций усугубили ситуацию, при этом навредив обычным пользователям. В данном случае крупные майнеры не пострадали, потому что перешли на видеокарты потенциальных конкурентов GPU.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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