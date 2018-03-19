АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Twitter планирует запрет рекламы криптовалют по примеру Facebook и Google

В намерениях сервиса микроблогов Twitter, установить строгий запрет на рекламу, содержание которой - криптовалюты и ICO (размещение акций). По сообщениям от Sky News известно, что новую рекламную политику Twitter планируют внедрить в течение ближайших двух недель.

Отмечается так же о территории действия запрета на рекламу криптовалюты в Twitter, которая охватит все страны, следует из сообщений собеседников канала. Официально данная информация пока не находит подтверждения.
Twitter планирует запрет рекламы криптовалют по примеру Facebook и Google


Запрет на рекламу криптовалют ранее объявили Facebook и Google. С июня начинает действие запрет Google, распространяться он будет не только в отношении криптовалют, но так же и на производные, связанные с ними. Это могут быть криптокошельки, ICO, разные советы по торговле криптовалютами и всевозможные криптовалютные биржи.

Относительно Facebook, запрет идет на размещение рекламы любого направления криптовалют, бинарных опционов и ICO. Причем как на самом Facebook, так и в Audience Network и Instagram. Вышеуказанные финансовые инструменты, попадая под рекламные компании, часто неправильно понимаются пользователями или ассоциируются с возможностью обманчивого метода продвижения, считают специалисты Facebook.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Twitter планирует запрет рекламы криптовалют по
Ученые: Жир после похудения превращается в воду и
Первый космонавт в открытом космосе находился в
Научные корпорации начали “охоту” за мозгом
Разочарованные зрители не хотят видеть Ирину
Asahi Glass для складных смартфонов создала
Принц Гарри не собирается заключать брачный
В Грузии перед происшествием на «канатке» на
HTC U12 Plus появился в рамках официального
Настасья Самбурская удивила поклонников своим
В Липецке участник караоке обнажился перед
Tinder из-за свайпа подал в суд на сервис
В Косово был обнаружен трансформатор, созданный
Эксклюзивный Mercedes-Maybach G650 Landaulet
Певица Валерия и Иосиф Пригожин сравнили выборы с
Биологи: В Ливии найдены следы древнейшего
В обновленный магазин Google Play добавлены новые
Ученые: Соленья могут стать виновниками
Новый глава МВД Германии призвал усилить меры по
Астронавты NASA после приземления на Марсе могут
Разработчики добавили в WhatsApp 3 полезные
Жужа назвала Ксению Бородину неудовлетворённой за
Ученые: Эфирные масла способны вызвать рост груди
Бейонсе украсила голову шестилетней дочери
Дима Билан прилетел в родной город Майский на
Ольгу Бузову пригласили на ТВ просветить детишек
Расценки на Samsung Galaxy S8 основательно рухнули
Лариса Гузеева решила полежать в снежном сугробе
Ксения Бородина посмеялась над Катей Жужей на
Мать рэпера Тимати Симону Юнусову удивила критика
Просмотреть все новости