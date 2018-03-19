Twitter планирует запрет рекламы криптовалют по примеру Facebook и Google

Отмечается так же о территории действия запрета на рекламу криптовалюты в Twitter, которая охватит все страны, следует из сообщений собеседников канала. Официально данная информация пока не находит подтверждения.Запрет на рекламу криптовалют ранее объявили Facebook и Google. С июня начинает действие запрет Google, распространяться он будет не только в отношении криптовалют, но так же и на производные, связанные с ними. Это могут быть криптокошельки, ICO, разные советы по торговле криптовалютами и всевозможные криптовалютные биржи.Относительно Facebook, запрет идет на размещение рекламы любого направления криптовалют, бинарных опционов и ICO. Причем как на самом Facebook, так и в Audience Network и Instagram. Вышеуказанные финансовые инструменты, попадая под рекламные компании, часто неправильно понимаются пользователями или ассоциируются с возможностью обманчивого метода продвижения, считают специалисты Facebook.