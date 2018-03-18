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Участвующая в забастовке избирателей Божена Рынска назвала голосующих образинами

Участвующая в забастовке избирателей журналистка Божена Рынска назвала голосующих за президента РФ образинами. Обозреватель gazeta.ru считает, что за кусок колбасы избиратели готовы пожертвовать своим и чужим будущим в России.

Хотя огромное число блогеров, таких как Рынска, а также звёзд отечественного шоу-бизнеса агитируют поклонников и читателей идти на выборы 18 марта, отдавая особое предпочтение Владимиру Путину, есть и те, кто голосование саботирует.

Участвующая в забастовке избирателей Божена Рынска назвала голосующих образинами

Противники высказывают свои аргументы, часто не подбирая выражений. Так, Рынска без боязни обозвала всех несогласных с её позицией образинами. Вполне вероятно, что для неё, как для журналиста, тема политики особо болезненна, ведь обозреватель вникает глубоко во все детали борьбы за власть.

Отметим, что многие читатели Рынской упрекают её в излишней эмоциональности и даже жестокости. К примеру, писательница весьма резко отреагировала на видео в Сети, где ребёнок на борту самолёта 8 часов подряд плачем и баловством не даёт пассажирам отдохнуть.

Тогда Рынска написала о маленьком герое ролика: "Удавила бы мелкую тварь". Несмотря на отсутствие толерантности, у блогера присутствует чёткая гражданская позиция, и выбор не голосовать в этом году она объясняет на своей странице в Facebook.

Ранее представители ЕС не признали выборы президента РФ в Крыму.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:33
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