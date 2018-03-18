Asahi Glass для складных смартфонов создала гибкое небьющееся стекло

Это небьющееся и гибкое стекло, которое предназначается для трансформирующихся и складных смартфонов. Представители компании не открывают пока технические характеристики последней своей разработки. Они сообщили только часть данных. Созданное до этого Asahi Glass стекло, впоследствии использовали компании-производители в складывающихся своих смартфонах. При этом новинку существенно доработали. Толщина стекла сократилась, составляя теперь семь сотых миллиметра. Его прочность намного возросла. Также разработчики изменили радиус кривизны, достигнувший 2,5 миллиметра.В свою очередь это перед производителями гаджетов открывает массу возможностей, вследствие того, что их продукция может в итоге стать еще более компактной, а также изгибаться под самыми различными углами.