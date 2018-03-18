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Asahi Glass для складных смартфонов создала гибкое небьющееся стекло

Весной в Лос-Анджелесе на выставке Display Week 2018 компания Asahi Glass собирается презентовать новую свою уникальную разработку.

Asahi Glass для складных смартфонов создала гибкое небьющееся стекло

Это небьющееся и гибкое стекло, которое предназначается для трансформирующихся и складных смартфонов. Представители компании не открывают пока технические характеристики последней своей разработки. Они сообщили только часть данных. Созданное до этого Asahi Glass стекло, впоследствии использовали компании-производители в складывающихся своих смартфонах. При этом новинку существенно доработали. Толщина стекла сократилась, составляя теперь семь сотых миллиметра. Его прочность намного возросла. Также разработчики изменили радиус кривизны, достигнувший 2,5 миллиметра.

В свою очередь это перед производителями гаджетов открывает массу возможностей, вследствие того, что их продукция может в итоге стать еще более компактной, а также изгибаться под самыми различными углами.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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