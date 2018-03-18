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Жениха Марины Тристановны сравнили с домашним тираном Андреем Чуевым

Жениха Марины Тристановны сравнили с домашним тираном Андреем Чуевым после лобного места, где Александр Ковалевский не дал слова не только невесте, но и Владу Кадони.

Кавалер Абрамсон-старшей долгое время не желал показываться в эфирах "Дома-2", так как считает себя обыкновенным предпринимателем из Воронежа и ищет такую же простую супругу. Однако обстоятельства вынудили Ковалевского держать слово перед участниками и ведущими, которые прознали о его переписке с Ириной Агибаловой.

Жениха Марины Тристановны сравнили с домашним тираном Андреем Чуевым

Последняя о знакомстве с женихом коллеги по реалити-шоу рассказала проектному журналу, и оттуда уже разговоры распространились на весь интернет. Матери Таты Блюменкранц не нравится, в каком свете её выставила Ирина Александровна.

Да и Ковалевский рассказал любимой лишь о четырёх сообщениях, утаив остальную обширную переписку. Влада Кадони заинтересовало, какие такие темы Александр нашёл общими с Агибаловой-старшей. Гость Поляны тут же перебил ведущего, а Абрамсон заставил притихнуть.

Такое поведение напомнило зрителям Андрея Чуева, который держал Марину Африкантову в ежовых рукавицах, пока та не избавилась от тирана. Одни фанаты довольны такой партией для Марины Тристановны, но другие считают суровость Ковалевского дурным знаком для "телебабушки".

Ранее Марина Тристановна принялась эпатировать публику вместо Таты и Валерия Блюменкранц.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:11
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