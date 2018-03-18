АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Дима Билан прилетел в родной город Майский на личном самолете

Поклонники певца заметили в Instagram фото, сделанное им во время посещения Кабардино-Балкарии. Дима Билан прилетел в родной город Майский на личном самолете, чтобы принять участие в выборах.

Этот уголок напомнил исполнителю о школьных годах, после чего он с удовольствием прогулялся по знакомым улицам и побывал в гостях у родственников, а также поговорил с местными жителями. Дима Билан признался, что сейчас городские деревья уже не кажутся ему огромными, как в детстве, но он решил сделать много снимков, напоминающих о малой родине.

Дима Билан прилетел в родной город Майский на личном самолете


Подписчики оценили патриотизм своего кумира и посоветовали ему чаще бывать в этом месте. Пользователи сетей были благодарны артисту, что он смог найти время для голосования, несмотря на рабочий график, а также упомянули о позитивной энергии родной земли, дающей незабываемые эмоции.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В обновленный магазин Google Play добавлены новые
Ученые: Соленья могут стать виновниками
Новый глава МВД Германии призвал усилить меры по
Астронавты NASA после приземления на Марсе могут
Разработчики добавили в WhatsApp 3 полезные
Жужа назвала Ксению Бородину неудовлетворённой за
Ученые: Эфирные масла способны вызвать рост груди
Бейонсе украсила голову шестилетней дочери
Дима Билан прилетел в родной город Майский на
Ольгу Бузову пригласили на ТВ просветить детишек
Расценки на Samsung Galaxy S8 основательно рухнули
Лариса Гузеева решила полежать в снежном сугробе
Ксения Бородина посмеялась над Катей Жужей на
Мать рэпера Тимати Симону Юнусову удивила критика
Фермер в США обнаружил новорожденную змею с двумя
Виктория Комиссарова решила сыграть свадьбу в июле
В Венесуэле из-за дефицита наличности появилась
Подписчики гадают, куда же ходила Катя Жужа
Ксения Бородина пожалела Стрекозу в известной
Располневшая Ольга Бузова возмутила подписчиков
Поклонников Владимира Преснякова удивили его
Алена Водонаева наняла своему коту няню
Маша Кохно готовится стать матерью
Диана Арбенина заинтриговала поклонников намеками
Представлен новый китайский электрокар версии
Рената Литвинова удивила поклонников оригинальным
Певица Валерия выглядит гораздо моложе 19-летней
Пользователи Сети недовольны подбором наряда Аллы
Житель Омска пришел на выборы в женском халате и
Анна Семенович осталась недовольна работниками
Просмотреть все новости