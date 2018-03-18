Дима Билан прилетел в родной город Майский на личном самолете

Этот уголок напомнил исполнителю о школьных годах, после чего он с удовольствием прогулялся по знакомым улицам и побывал в гостях у родственников, а также поговорил с местными жителями. Дима Билан признался, что сейчас городские деревья уже не кажутся ему огромными, как в детстве, но он решил сделать много снимков, напоминающих о малой родине.Подписчики оценили патриотизм своего кумира и посоветовали ему чаще бывать в этом месте. Пользователи сетей были благодарны артисту, что он смог найти время для голосования, несмотря на рабочий график, а также упомянули о позитивной энергии родной земли, дающей незабываемые эмоции.