Анастасия Волочкова поразила поклонников пикантным фото в Instagram
Балерина решила перед выходом на избирательный участок опубликовать пикантное фото в Instagram, позируя перед камерами в костюме, подчеркнувшем ее пышный бюст. Поклонники были поражены внешним видом Анастасии Волочковой и написали много лестных комментариев в ее адрес.
Знаменитость выбрала темные брюки и яркую кофту красного цвета, расстегнув верхнюю пуговицу. Подписчики сразу обратили внимание на великолепный внешний вид Анастасии Волочковой, решившей недавно нарастить волосы и уложить их в прическу. Сейчас такие перемены пошли артистке на пользу и придали ей солидность.
Пользователи сетей назвали знаменитость женственной и утонченной особой, выбравшей удачный стиль одежды. Они были рады, что рядом с нею не было видно возлюбленного Михаила, хотя обратили внимание, что в последнее время мужчина не стал появляться в сюжетах кумира. Фанаты предполагают, что артистка не хочет больше выставлять личную жизнь на обозрение общества и постоянно подвергаться критике.
Знаменитость выбрала темные брюки и яркую кофту красного цвета, расстегнув верхнюю пуговицу. Подписчики сразу обратили внимание на великолепный внешний вид Анастасии Волочковой, решившей недавно нарастить волосы и уложить их в прическу. Сейчас такие перемены пошли артистке на пользу и придали ей солидность.
Пользователи сетей назвали знаменитость женственной и утонченной особой, выбравшей удачный стиль одежды. Они были рады, что рядом с нею не было видно возлюбленного Михаила, хотя обратили внимание, что в последнее время мужчина не стал появляться в сюжетах кумира. Фанаты предполагают, что артистка не хочет больше выставлять личную жизнь на обозрение общества и постоянно подвергаться критике.