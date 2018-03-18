Анастасия Волочкова поразила поклонников пикантным фото в Instagram

Знаменитость выбрала темные брюки и яркую кофту красного цвета, расстегнув верхнюю пуговицу. Подписчики сразу обратили внимание на великолепный внешний вид Анастасии Волочковой, решившей недавно нарастить волосы и уложить их в прическу. Сейчас такие перемены пошли артистке на пользу и придали ей солидность.Пользователи сетей назвали знаменитость женственной и утонченной особой, выбравшей удачный стиль одежды. Они были рады, что рядом с нею не было видно возлюбленного Михаила, хотя обратили внимание, что в последнее время мужчина не стал появляться в сюжетах кумира. Фанаты предполагают, что артистка не хочет больше выставлять личную жизнь на обозрение общества и постоянно подвергаться критике.