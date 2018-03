HTC U12 Plus появился в рамках официального Twitter-аккаунта компании

В социальной сети малазийское подразделение опубликовало среди пользователей опрос касательно любимых приложений для операционки Android. Но подписчики обратили внимание на изображение неизвестного устройства, а не на анкетирование. Исходя из опубликованного снимка, HTC U12 Plus наделят минимальными рамками вокруг дисплея. На передней панели смартфона также размещаются две фронтальные камеры. Эксперты считают, что в Twitter опубликовали рендер нового устройства, вследствие того, что смартфон будет обладать другим внешним видом.Устройство HTC U12 Plus показали на конференции, которая касается внедрения в Тайване 5G-технологии. После этого в интернете появился слух, что HTC U12 Plus скрывается под наименованием HTC Imagine. По всей видимости, новый смартфон официально будет представлен до конца этого года.