Певица Валерия и Иосиф Пригожин сравнили выборы с Днем знаний

Звезды побывали на избирательном участке в школе, где учились наследники, после чего поделились своими впечатлениями с подписчиками. Они отметили, что окунулись в праздничное настроение, царившее в этом месте, так что невольно вспомнили о первом школьном дне. Тогда дети певицы Валерии тоже стояли на линейке и радостно смеялись, услышав красивую музыку.Исполнительница отметила, что здесь установили электронные урны, которые сразу посылают уведомление после брошенного бюллетеня. Знаменитости позировали перед камерой с шариками и символикой выборов, но не озвучили место голосования Арсения, Артемия и Анны Шульгиных.