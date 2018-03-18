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Елена Хромина, сидя на коленях у Глеба Жемчугова, назвала его своим новым парнем

Участница телепроекта «Дом-2» Елена Хромина в ночном клубе сидела на коленях у Глеба Жемчугова и в шутку назвала его своим новым парнем.

Между Хроминой и Саймоном Марданшиным часто возникают ссоры, поэтому чтобы развеяться ребята решили провести отдых отдельно друг от друга. Елена отправилась в ночной клуб в компании Саши черно и Виктории Борисевич.

Елена Хромина, сидя на коленях у Глеба Жемчугова, назвала его своим новым парнем

В московских клубах легко можно встретить бывших участников известной телестройки, что и произошло в этот раз. Черно, Хромина и Борисевич встретили Глеба Жемчугова. Экс-участник, который никогда не славился верностью, позволил себе флирт с подвыпившей Леной.

Хромину засняли сидевшей у Глеба на коленях, причем мужчина слегка придерживал ее за бедра. При этом Елена в шутку сообщила, что это ее новый парень, и она готова к новым отношениям. Стоит добавить, что Саша и Вика, хоть и тоже были в нетрезвом состоянии, однако флиртовать ни с кем не стали.

Теперь пользователи ждут реакции Саймона на подобное поведение Хроминой, ведь всем известно, что Марданшин и без причин слишком ревнив и вспыльчив.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:48
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