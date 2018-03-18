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Ученые узнали, сколько мусора оставили люди на Луне

На сегодняшний день на Луне насчитывается множество мусора, различные обломки, спутники и достаточно странные предметы. По официальным данным NASA, на спутнике Земли находится 181 тонна разнообразных предметов.

Барри Уильям – главный историк NASA объясняет, что все эти предметы, такие как золотая ветвь, молоток, перья и прочее были частью экспериментов, которые проводились на Луне. Известно, что большую часть мусора оставили астронавты, которые высаживались на спутнике во время программы «Аполлон».
Ученые узнали, сколько мусора оставили люди на Луне

Самые старые объекты на Луне появились на ней еще 75 лет назад, когда ученые считали, что поверхность Луны состоит из песка, и специалистам необходимо было проверить свои ошибочные догадки. Кроме всего этого, на Луну отправляли множество аппаратов, предназначенных для картографирования. Все это стало частью мусора на нашем спутнике. Ученые уверены, что мусор на Луне приносит только пользу. Например, уголковый отражатель, который оставили на спутнике во время одной из миссий используют до сегодняшнего дня. Благодаря ему нам стало известно, что вследствие остывания и расширения Вселенной Луна отдаляется от нашей планеты на 3,8 см каждый год.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 19:00
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