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Роман Капаклы решился представить Марину Африкантову своей маме

Участник «Дома-2» Роман Капаклы наконец-то решился представить возлюбленную Марину Африкантову своей матери.

В отношениях Марины и Ромы открывается новая страница. Участник телестройки заверил, что собирается познакомить избранницу с мамой, так как последнее их проживание на Острове любви было очень продуктивным, ребята провели время абсолютно без конфликтов.

Роман Капаклы решился представить Марину Африкантову своей маме

Сейчас возлюбленные снова на поляне, однако свое пребывание на Сейшельских островах они вспоминают с теплой улыбкой. По словам Ромы, там царила полная гармония, не омрачаемая скандалами и ссорами, и он почувствовал, как они сближаются, становятся роднее друг другу.

В ближайшее время Марина и Рома намерены отправиться к родительнице парня в Санкт-Петербург. Там участница «Дома-2» познакомится с потенциальной свекровью.

Парень очень переживает по этому поводу, ведь это первый раз, когда он решил познакомить свою девушку и маму. Но он надеется, что все пройдет отлично.

«У нас с Мариной сейчас все как никогда лучше. Мы вернулись с островов. Там у нас была полная идиллия, без споров, без ссор и без скандалов. Исключительно наслаждались друг другом, солнцем и океаном. За время пребывания на островах я почувствовал, что мы стали гораздо ближе друг другу, чем даже были», - рассказал Роман.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:08
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