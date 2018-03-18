Роман Капаклы решился представить Марину Африкантову своей маме

«У нас с Мариной сейчас все как никогда лучше. Мы вернулись с островов. Там у нас была полная идиллия, без споров, без ссор и без скандалов. Исключительно наслаждались друг другом, солнцем и океаном. За время пребывания на островах я почувствовал, что мы стали гораздо ближе друг другу, чем даже были», - рассказал Роман.

В отношениях Марины и Ромы открывается новая страница. Участник телестройки заверил, что собирается познакомить избранницу с мамой, так как последнее их проживание на Острове любви было очень продуктивным, ребята провели время абсолютно без конфликтов.Сейчас возлюбленные снова на поляне, однако свое пребывание на Сейшельских островах они вспоминают с теплой улыбкой. По словам Ромы, там царила полная гармония, не омрачаемая скандалами и ссорами, и он почувствовал, как они сближаются, становятся роднее друг другу.В ближайшее время Марина и Рома намерены отправиться к родительнице парня в Санкт-Петербург. Там участница «Дома-2» познакомится с потенциальной свекровью.Парень очень переживает по этому поводу, ведь это первый раз, когда он решил познакомить свою девушку и маму. Но он надеется, что все пройдет отлично.