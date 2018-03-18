Фанаты Дмитрия Тарасова считают, что развод с Ольгой Бузовой пошел ему на пользу

Сегодня Тарасов отмечает свой день рождения. По случаю праздника его супруга Анастасия решила поздравить мужа в социальных сетях, правда девушка была немногословна, так как все самые главные пожелания она уже озвучила лично.Фанаты Дмитрия оценили такое скромное поздравление, похвалив Настю за то, что она, в отличие от предыдущей супруги Ольги Бузовой, не выставляет их личную жизнь напоказ. Поклонники также добавили, что Тарасов наконец-то нашел для себя идеальную женщину.Многие добавили, что в новом браке Дмитрий изменился в лучшую сторону. Теперь футболист похорошел, выглядит бодрым и счастливым. В то время как, находясь в браке с Бузовой, он постоянно ходил хмурым и недовольным.Подписчики пожелали Тарасову как можно скорее забыть бывшую супругу и наслаждаться нынешним браком с Анастасией.