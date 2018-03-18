Эксклюзивный Mercedes-Maybach G650 Landaulet выставили на продажу за 1,8 миллиона долларов
Подержанный автомобиль Mercedes-Maybach G650 Landaulet выставили на продажу с первоначальной стоимостью 1,8 миллиона долларов. За эти деньги также можно приобрести Porsche, Lamborghini или Ferrari.
Mercedes-Maybach G650 Landaulet представляет собой довольно необычную и редкую версию автомобиля G-класса предыдущего поколения. Таких автомобилей в 2017 году было выпущено всего 99 единиц, каждая из них поражает своей роскошью и соответствует стилистике Maybach.
В подкапотном пространстве автомобиля Mercedes-Maybach G650 Landaulet находится силовой агрегат ёмкостью 6 литров генерирующий 630 лошадиных сил. В салоне машины установлено большое количество мониторов, сиденья с функцией массажа, а отделка выполнена из кожи.
Mercedes-Maybach G650 Landaulet представляет собой довольно необычную и редкую версию автомобиля G-класса предыдущего поколения. Таких автомобилей в 2017 году было выпущено всего 99 единиц, каждая из них поражает своей роскошью и соответствует стилистике Maybach.
В подкапотном пространстве автомобиля Mercedes-Maybach G650 Landaulet находится силовой агрегат ёмкостью 6 литров генерирующий 630 лошадиных сил. В салоне машины установлено большое количество мониторов, сиденья с функцией массажа, а отделка выполнена из кожи.
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Добавил: Алина Сегодня, 22:20