Пьяная Лена Хромина на коленях у Глеба Жемчугова назвала его своим новым парнем
Пьяная Лена Хромина в ночном клубе, сидя на коленях у Глеба Жемчугова, назвала его своим новым парнем. На танцы участница отправилась без Саймона Марданшина в компании Александры Черно и Виктории Борисевич.
После изнурительных съёмок реалити-шоу участникам необходим хороший отдых, который зачастую кончается скандалами и компроматом. Также излюбленным сценарием героев "Дома-2" является встреча за периметром с кем-то из экс-участников.
В случае Екатерины Зиновьевой, к примеру, это был Дмитрий Талыбов. Позднее он выступил на "Разборе" против Кати, обвинив её в лживости и разврате.
Лена Хромина, будучи ещё новенькой на телестройке, со многими звёздами проекта не знакома, однако в московских клубах не трудно повстречать "околодомовскую тусовку". Так, в одном из заведений Черно, Борисевич и пассия Марданшина пересеклись с Жемчуговым.
Поскольку Глеб не утруждает себя постоянными отношениями с одной девушкой, то позволил себе флирт с симпатичной молодой блондинкой. Александра с Викторией, будучи в отношениях с Иосифом Оганесяном и Давидом Анташвили соответственно, компрометировать себя не стали.
А вот выпившую курящую Лену сняли "во всей красе". Увидевшие скандальный ролик пользователи ждут не дождутся реакции Саймона, который ревнует подругу и без очевидных предлогов.
Ранее зрители считали, что Елена Хромина превратилась из нежной девушки в истеричку.
После изнурительных съёмок реалити-шоу участникам необходим хороший отдых, который зачастую кончается скандалами и компроматом. Также излюбленным сценарием героев "Дома-2" является встреча за периметром с кем-то из экс-участников.
В случае Екатерины Зиновьевой, к примеру, это был Дмитрий Талыбов. Позднее он выступил на "Разборе" против Кати, обвинив её в лживости и разврате.
Лена Хромина, будучи ещё новенькой на телестройке, со многими звёздами проекта не знакома, однако в московских клубах не трудно повстречать "околодомовскую тусовку". Так, в одном из заведений Черно, Борисевич и пассия Марданшина пересеклись с Жемчуговым.
Поскольку Глеб не утруждает себя постоянными отношениями с одной девушкой, то позволил себе флирт с симпатичной молодой блондинкой. Александра с Викторией, будучи в отношениях с Иосифом Оганесяном и Давидом Анташвили соответственно, компрометировать себя не стали.
А вот выпившую курящую Лену сняли "во всей красе". Увидевшие скандальный ролик пользователи ждут не дождутся реакции Саймона, который ревнует подругу и без очевидных предлогов.
Ранее зрители считали, что Елена Хромина превратилась из нежной девушки в истеричку.