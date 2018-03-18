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Пьяная Лена Хромина на коленях у Глеба Жемчугова назвала его своим новым парнем

Пьяная Лена Хромина в ночном клубе, сидя на коленях у Глеба Жемчугова, назвала его своим новым парнем. На танцы участница отправилась без Саймона Марданшина в компании Александры Черно и Виктории Борисевич.

После изнурительных съёмок реалити-шоу участникам необходим хороший отдых, который зачастую кончается скандалами и компроматом. Также излюбленным сценарием героев "Дома-2" является встреча за периметром с кем-то из экс-участников.

Пьяная Лена Хромина на коленях у Глеба Жемчугова назвала его своим новым парнем

В случае Екатерины Зиновьевой, к примеру, это был Дмитрий Талыбов. Позднее он выступил на "Разборе" против Кати, обвинив её в лживости и разврате.

Лена Хромина, будучи ещё новенькой на телестройке, со многими звёздами проекта не знакома, однако в московских клубах не трудно повстречать "околодомовскую тусовку". Так, в одном из заведений Черно, Борисевич и пассия Марданшина пересеклись с Жемчуговым.

Пьяная Лена Хромина на коленях у Глеба Жемчугова назвала его своим новым парнем

Поскольку Глеб не утруждает себя постоянными отношениями с одной девушкой, то позволил себе флирт с симпатичной молодой блондинкой. Александра с Викторией, будучи в отношениях с Иосифом Оганесяном и Давидом Анташвили соответственно, компрометировать себя не стали.

А вот выпившую курящую Лену сняли "во всей красе". Увидевшие скандальный ролик пользователи ждут не дождутся реакции Саймона, который ревнует подругу и без очевидных предлогов.

Ранее зрители считали, что Елена Хромина превратилась из нежной девушки в истеричку.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:44
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