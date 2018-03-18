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Предсказание индейцев Хопи про апокалипсис начало сбываться

Существует множество теорий о конце света, но сейчас у человечества появились новые основания предполагать, когда именно Земля закончит свою жизнедеятельность. Два года назад была потеряна связь к китайской космической станцией «Tiangong-1» и сейчас специалисты пытаются узнать, когда именно потерянная из виду станция столкнется с нашей планетой.

Эксперты считают, что столкновение произойдет весной 2018 года, а именно в пределах 24 марта – 19 апреля. Скорее всего, станция упадет на территорию США, но если она приземлится на вулкан «Йеллоустоун», то это уничтожит не только США, но и почти все человечество.
Предсказание индейцев Хопи про апокалипсис начало сбываться

На портале «Satflare», где отслеживают более 15 тыс. спутников был сделан прогноз, что китайский спутник упадет на Землю в ближайшие три месяца. Узнав данные сведения, СМИ сопоставили их с предсказанием индейцев Хопи, который писали о том, что конец света произойдет тогда, когда на Землю упадет голубой объект.

Многие специалисты говорят о том, что данное предсказание уже начало воплощаться в жизнь. В пророчестве также сказано, что апокалипсис начнется после девяти знаков, а последним из них станет появление «небесной конструкции», которая обрушится на планету с устрашающим грохотом.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 19:04
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