Предсказание индейцев Хопи про апокалипсис начало сбываться

Эксперты считают, что столкновение произойдет весной 2018 года, а именно в пределах 24 марта – 19 апреля. Скорее всего, станция упадет на территорию США, но если она приземлится на вулкан «Йеллоустоун», то это уничтожит не только США, но и почти все человечество.На портале «Satflare», где отслеживают более 15 тыс. спутников был сделан прогноз, что китайский спутник упадет на Землю в ближайшие три месяца. Узнав данные сведения, СМИ сопоставили их с предсказанием индейцев Хопи, который писали о том, что конец света произойдет тогда, когда на Землю упадет голубой объект.Многие специалисты говорят о том, что данное предсказание уже начало воплощаться в жизнь. В пророчестве также сказано, что апокалипсис начнется после девяти знаков, а последним из них станет появление «небесной конструкции», которая обрушится на планету с устрашающим грохотом.