Мать рэпера Тимати Симону Юнусову удивила критика ее методов воспитания внучки Алисы
Недавно мать рэпера Тимати опубликовала в Instagram ролик, посвященный внучке Алисе, где она занимается английским языком. Пользователи сетей раскритиковали методы воспитания Симоны Юнусовой, после чего она была удивлена такой реакцией со стороны людей.
Несмотря на большое количество просмотров, многие лица отметили, что ребенок просто лишен детства из-за такой непосильной нагрузки. Многие недоброжелатели стали рассуждать о жизни Алисы и сразу осудили Алену Шишкову, бросившую малышку ради своей карьеры.
Также пользователи сетей вспомнили о музыканте, проводящем время со своей новой избранницей вместо воспитания дочери, а его мать не хочет изменить ситуацию и предпочитает держаться в стороне от проблем. Симона Юнусова даже не ожидала, что фанаты будут интересоваться такими подробностями из личной жизни музыканта, а также была поражена, что люди склонны называть чужие действия неправильными из-за своих соображений.
Несмотря на большое количество просмотров, многие лица отметили, что ребенок просто лишен детства из-за такой непосильной нагрузки. Многие недоброжелатели стали рассуждать о жизни Алисы и сразу осудили Алену Шишкову, бросившую малышку ради своей карьеры.
Также пользователи сетей вспомнили о музыканте, проводящем время со своей новой избранницей вместо воспитания дочери, а его мать не хочет изменить ситуацию и предпочитает держаться в стороне от проблем. Симона Юнусова даже не ожидала, что фанаты будут интересоваться такими подробностями из личной жизни музыканта, а также была поражена, что люди склонны называть чужие действия неправильными из-за своих соображений.