Мать рэпера Тимати Симону Юнусову удивила критика ее методов воспитания внучки Алисы

Несмотря на большое количество просмотров, многие лица отметили, что ребенок просто лишен детства из-за такой непосильной нагрузки. Многие недоброжелатели стали рассуждать о жизни Алисы и сразу осудили Алену Шишкову, бросившую малышку ради своей карьеры.Также пользователи сетей вспомнили о музыканте, проводящем время со своей новой избранницей вместо воспитания дочери, а его мать не хочет изменить ситуацию и предпочитает держаться в стороне от проблем. Симона Юнусова даже не ожидала, что фанаты будут интересоваться такими подробностями из личной жизни музыканта, а также была поражена, что люди склонны называть чужие действия неправильными из-за своих соображений.