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Виктория Берникова снялась обнаженной, прикрывшись лишь еловым веником

Бывшая участница скандального шоу «Дом-2» Виктория Берникова решила сфотографироваться голой, прикрыв интимные части тела еловым веником.

Виктория решила посетить баню, о чем с радостью сообщила своим поклонникам, опубликовав фотографию с отдыха. Однако на снимке Берникова позирует обнаженной, прикрывшись лишь еловым банным веником.

Виктория Берникова снялась обнаженной, прикрывшись лишь еловым веником

Видимо, баня так расслабила экс-участницу, что она перестала стесняться и решила взбудоражить подписчиков откровенным снимком. Фанаты были удивлены увиденным, правда, многих разочаровало, что самые «интересные» места оказались прикрыты.

Многие из фолловеров отметили, что у Виктории очень женственная фигура и формы, при этом пользователям понравилось и то, что звезда не гонится за модой и не изнуряет себя ужасными диетами.

После таких публикаций некоторые из комментаторов признались, что не смогут уснуть ночью. Большинство поклонников сошлось во мнении, что Берникова очень эффектная девушка.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:28
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