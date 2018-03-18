Виктория Берникова снялась обнаженной, прикрывшись лишь еловым веником

Виктория решила посетить баню, о чем с радостью сообщила своим поклонникам, опубликовав фотографию с отдыха. Однако на снимке Берникова позирует обнаженной, прикрывшись лишь еловым банным веником.Видимо, баня так расслабила экс-участницу, что она перестала стесняться и решила взбудоражить подписчиков откровенным снимком. Фанаты были удивлены увиденным, правда, многих разочаровало, что самые «интересные» места оказались прикрыты.Многие из фолловеров отметили, что у Виктории очень женственная фигура и формы, при этом пользователям понравилось и то, что звезда не гонится за модой и не изнуряет себя ужасными диетами.После таких публикаций некоторые из комментаторов признались, что не смогут уснуть ночью. Большинство поклонников сошлось во мнении, что Берникова очень эффектная девушка.