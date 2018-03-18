В обновленный магазин Google Play добавлены новые функции

Сначала обновление коснется фото из видеозаписей, а также ПО. Разработчиками специально сделаны значки большего размера, а также броскими, чтобы невнимательные даже пользователи сразу обратили бы внимание на обнову. В данном случае изменения коснутся непосредственно web-версии. Обновления после обновления сможет в полноэкранном режиме посмотреть скриншот. Разработчики также сделают плавный скроллинг, позволяющий намного удобнее пересматривать изображения.Теперь пользователь будет иметь возможность просматривать в отдельной группе все отзывы. Их можно также просматривать с разными фильтрами, а также на любом гаджете. Для смартфонов в приложении «Play маркет» подвергся изменениям интерфейс, цвет фона. Наиболее удобная также статистика скачиваний.