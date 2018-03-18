АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Егор Холявин планирует продолжить делать из себя Кена

Бывший участник скандально известного телепроекта «Дом-2» Егор Холявин продолжит создавать из своей внешности Кена.

Парень сообщил своим поклонникам, что работа по изменению себя ему просто необходима, чтобы заполучить любовь. К слову, разговоры вокруг экс-участника телестройки, перенёсшего множество пластических операций, не затихают, так как ради всеобщего признания он согласен всеми способами эпатировать публику.

Егор Холявин планирует продолжить делать из себя Кена

В последней публикации своего Instagram Холявин постарался объяснить, что именно подтолкнуло его обратиться к пластическому хирургу.

В юношестве у парня были большие комплексы насчет своего внешнего вида, поскольку он страдал от лишнего веса. Затем он нашел и вскоре потерял любовь в лице девушки, разбившей Егору сердце. Впервые ложась на операцию, Холявин не переживал ни о здоровье, ни о жизни, так как находился в сильной депрессии.

Он принял решение сделать из себя идеального мужчину. Все операции звезды «Дома-2» не прошли бесследно. Врачи подозревают у мужчины склонность к бесплодию из-за многочисленных наркозов.

Тем не менее, бывшего участника реалити-шоу такое известие даже не шокировало, и он пообещал подписчикам довести свой проект «Кен», до конца.

Будет ли Холявин продолжать прибегать к пластике или ограничится лишь приведением фигуры в порядок, пока не известно.

«Делай, как считаешь, твоя жизнь, каждый сам за себя», «Егор, да всем плевать, кроме тебя, не может мир крутиться вокруг одного человека, понимай, что ты это делаешь сам с собой и только для себя», «Может, лучше было бы просто заняться спортом? Потом фото до и после. Тогда бы были комментарии восхищения», - рассуждают подписчики Егора.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:24
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пьяная Лена Хромина на коленях у Глеба Жемчугова
Наталья Чистякова-Ионова подверглась критике
Ученые назвали планеты, пригодные для зарождения
Японцы ведут самый здоровый образ жизни на
Виктория Берникова снялась обнаженной,
Егор Холявин планирует продолжить делать из себя
Google Maps зафиксировал огромное количество
Поклонники разочарованы новой одеждой певицы
Ксения Бородина показала «сладкую подружку»
Съемки сольного фильма о Бэтмене могут отложить
У Алены Ашмариной с трудом проходит вторая
Рита Керн прошла шаманский обряд в Таиланде
Ученые: Длительное пребывание в метро может
В Сети появились первые рендеры новой «Нивы»
Андрей Скороход принес публичные извинения перед
Зрители советуют Ольге Жариковой в отношениях с
В сеть выложили рендеры модели Lincoln Sentinel
В Неваде рядом с “Зоной-51” был замечен
В Таиланде люди зафиксировали на камеру облако со
Хейтеры подозревают Давида Анташвили в
Зрители против возвращения на "Дом-2" скучных
Жители Восточной Африки обнаружили на побережье
Три световых столба в небе были замечены
Пётр Шепель отказал Вере Курочке в 200 рублях за
Финансисты: Рублю не удастся удержать позиции
BMW X3 xDrive30i получит экономичный двигатель
В Ленобласти пассажирский поезд насмерть сбил
На российских дорогах в камуфляже снова замечена
Майя Донцова является для мамы главным счастьем и
BMW и Audi откажутся от производства автомобилей
Просмотреть все новости