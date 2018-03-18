Егор Холявин планирует продолжить делать из себя Кена

«Делай, как считаешь, твоя жизнь, каждый сам за себя», «Егор, да всем плевать, кроме тебя, не может мир крутиться вокруг одного человека, понимай, что ты это делаешь сам с собой и только для себя», «Может, лучше было бы просто заняться спортом? Потом фото до и после. Тогда бы были комментарии восхищения», - рассуждают подписчики Егора.

Парень сообщил своим поклонникам, что работа по изменению себя ему просто необходима, чтобы заполучить любовь. К слову, разговоры вокруг экс-участника телестройки, перенёсшего множество пластических операций, не затихают, так как ради всеобщего признания он согласен всеми способами эпатировать публику.В последней публикации своего Instagram Холявин постарался объяснить, что именно подтолкнуло его обратиться к пластическому хирургу.В юношестве у парня были большие комплексы насчет своего внешнего вида, поскольку он страдал от лишнего веса. Затем он нашел и вскоре потерял любовь в лице девушки, разбившей Егору сердце. Впервые ложась на операцию, Холявин не переживал ни о здоровье, ни о жизни, так как находился в сильной депрессии.Он принял решение сделать из себя идеального мужчину. Все операции звезды «Дома-2» не прошли бесследно. Врачи подозревают у мужчины склонность к бесплодию из-за многочисленных наркозов.Тем не менее, бывшего участника реалити-шоу такое известие даже не шокировало, и он пообещал подписчикам довести свой проект «Кен», до конца.Будет ли Холявин продолжать прибегать к пластике или ограничится лишь приведением фигуры в порядок, пока не известно.