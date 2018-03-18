Новый глава МВД Германии призвал усилить меры по охране границ от нелегалов

Этой своей позицией он противоречит политике Евросоюза, направленной на открытость границ. Но если, по его словам, Евросоюз пока не способен эффективно контролировать и защищать свои внешние границы, нужно защищать собственные внутренние. Защита, в частности, предусматривает увеличение количества пограничных постов для пресечения проникновения нелегалов, а также и увеличения административных чиновников для ускорения депортации тех беженцев, кому было отказано в предоставления убежища.Зеехофер также считает, что нужно продолжить переговоры с восточноевропейскими странами ЕС (прежде всего, с Польшей и Венгрией), которые отказываются принимать мигрантов, с целью равномерного их размещения по всей Европе.На пике миграционного наплыва в Европу из Ближнего Востока и Африки в сентябре 2015 года, Германия первой из стран Шенгенской зоны ввела контроль на внутренних границах.