Глафира Тарханова после изменения внешности напомнила фанатам молодую Аллу Пугачеву
Актриса после рождения нового наследника быстро вернулась к работе и кроме спектаклей принимает участие в фотосессиях. Глафира Тарханова опубликовала фото в Instagram, но после изменение внешности сразу напомнила фанатам молодую Аллу Пугачеву.
Звезда решила завить волосы, придав себе озорной внешний вид, только мелкие кудряшки сделали ее намного старше своего возраста и добавили солидность фигуре. Подписчики негативно отнеслись к таким преображениям, отметив, что такой стиль вообще не подходит очаровательной Глафире Тархановой.
Он просто превратил артистку в зрелую женщину, подчеркнув полноту форм тела. Некоторые пользователи сетей были поражены сходством знаменитости с Примадонной, но посоветовали ей больше не делать такую прическу и вернуться к прежним аналогам.
Звезда решила завить волосы, придав себе озорной внешний вид, только мелкие кудряшки сделали ее намного старше своего возраста и добавили солидность фигуре. Подписчики негативно отнеслись к таким преображениям, отметив, что такой стиль вообще не подходит очаровательной Глафире Тархановой.
Он просто превратил артистку в зрелую женщину, подчеркнув полноту форм тела. Некоторые пользователи сетей были поражены сходством знаменитости с Примадонной, но посоветовали ей больше не делать такую прическу и вернуться к прежним аналогам.