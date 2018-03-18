Глафира Тарханова после изменения внешности напомнила фанатам молодую Аллу Пугачеву

Звезда решила завить волосы, придав себе озорной внешний вид, только мелкие кудряшки сделали ее намного старше своего возраста и добавили солидность фигуре. Подписчики негативно отнеслись к таким преображениям, отметив, что такой стиль вообще не подходит очаровательной Глафире Тархановой.Он просто превратил артистку в зрелую женщину, подчеркнув полноту форм тела. Некоторые пользователи сетей были поражены сходством знаменитости с Примадонной, но посоветовали ей больше не делать такую прическу и вернуться к прежним аналогам.