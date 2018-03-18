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Глафира Тарханова после изменения внешности напомнила фанатам молодую Аллу Пугачеву

Актриса после рождения нового наследника быстро вернулась к работе и кроме спектаклей принимает участие в фотосессиях. Глафира Тарханова опубликовала фото в Instagram, но после изменение внешности сразу напомнила фанатам молодую Аллу Пугачеву.

Звезда решила завить волосы, придав себе озорной внешний вид, только мелкие кудряшки сделали ее намного старше своего возраста и добавили солидность фигуре. Подписчики негативно отнеслись к таким преображениям, отметив, что такой стиль вообще не подходит очаровательной Глафире Тархановой.

Глафира Тарханова после изменения внешности напомнила фанатам молодую Аллу Пугачеву


Он просто превратил артистку в зрелую женщину, подчеркнув полноту форм тела. Некоторые пользователи сетей были поражены сходством знаменитости с Примадонной, но посоветовали ей больше не делать такую прическу и вернуться к прежним аналогам.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:50
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