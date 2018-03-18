Рита Керн прошла шаманский обряд в Таиланде
Рита Керн прошла шаманский обряд в Таиланде у гуру, с которым давно знакома Анджелина Джоли. Два месяца экс-участница "Дома-2" дожидалась встречи с колдуном, а после общения с ним обрела просветление, как в её любимых романах Карлоса Кастанеды.
Бывшая героиня телестройки регулярно сотрудничает с редакцией проектного журнала. Как правило, пышногрудая модель рассказывает о своих сексуальных похождениях, ведь у большинства зрителей она ассоциируется именно с этой темой.
Однако Маргарита - девушка просвещённая. К примеру, не так давно она обучилась технике татуажа. Теледива также любит книги, увлекается эзотерикой и верит в духовных учителей. Одним из таких в жизни Керн был Алекс Лесли, обучивший Настю Рыбку и других "охотниц" искусству соблазнения олигархов.
Поскольку у Ревекки нет отбоя от женихов, она занялась духовным образованием и последовала примеру Джоли, записавшись на приём к шаману. Добраться до деревушки среди тайских джунглей было непросто: Рита спрашивала дорогу у местных жителей, не все из которых знают иностранный язык, а с шаманом и вовсе общалась жестами.
Колдун провёл над Керн ритуал, благодаря которому та достигла состояния нирваны, описываемого ранее Кастанедой. От поездки блогерша осталась под большим впечатлением.
Ранее звезда "Дома-2" Рита Керн рассказала, что первым её партнёром был взрослый мужчина.
Бывшая героиня телестройки регулярно сотрудничает с редакцией проектного журнала. Как правило, пышногрудая модель рассказывает о своих сексуальных похождениях, ведь у большинства зрителей она ассоциируется именно с этой темой.
Однако Маргарита - девушка просвещённая. К примеру, не так давно она обучилась технике татуажа. Теледива также любит книги, увлекается эзотерикой и верит в духовных учителей. Одним из таких в жизни Керн был Алекс Лесли, обучивший Настю Рыбку и других "охотниц" искусству соблазнения олигархов.
Поскольку у Ревекки нет отбоя от женихов, она занялась духовным образованием и последовала примеру Джоли, записавшись на приём к шаману. Добраться до деревушки среди тайских джунглей было непросто: Рита спрашивала дорогу у местных жителей, не все из которых знают иностранный язык, а с шаманом и вовсе общалась жестами.
Колдун провёл над Керн ритуал, благодаря которому та достигла состояния нирваны, описываемого ранее Кастанедой. От поездки блогерша осталась под большим впечатлением.
Ранее звезда "Дома-2" Рита Керн рассказала, что первым её партнёром был взрослый мужчина.