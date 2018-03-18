Расценки на Samsung Galaxy S8 основательно рухнули

В Российской Федерации в пятницу стартовали реализации смартфона версии Samsung Galaxy S9. Его наделили самыми передовыми техническими разработками. Вследствие этого его цена является очень большой. Такое событие поспособствовало тому, что версия Samsung Galaxy S8 сильно упала в цене. Модель можно купить на 38 процентов дешевле. Это делает устройство доступным для круга покупателей. Ранее такая модель на 64 ГБ продавалась за 54 990 руб. Теперь устройство в любой расцветкой можно приобрести за 34 880 руб.Наряду с этим Samsung Galaxy S9 реализуется за 59 990 руб. Прошлогоднюю версию южнокорейского производителя практически за одну и ту же цену можно купить в сером (серебристом), рубиновом (красном), золотистом, черном цвете. Это позволяет людям отталкиваться не от имеющегося бюджета, а от своих предпочтений.