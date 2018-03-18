АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Расценки на Samsung Galaxy S8 основательно рухнули

После выхода версии Samsung Galaxy S9 на территории России расценки на версию Samsung Galaxy S8 упали сразу на 38 процента.

Расценки на Samsung Galaxy S8 основательно рухнули

В Российской Федерации в пятницу стартовали реализации смартфона версии Samsung Galaxy S9. Его наделили самыми передовыми техническими разработками. Вследствие этого его цена является очень большой. Такое событие поспособствовало тому, что версия Samsung Galaxy S8 сильно упала в цене. Модель можно купить на 38 процентов дешевле. Это делает устройство доступным для круга покупателей. Ранее такая модель на 64 ГБ продавалась за 54 990 руб. Теперь устройство в любой расцветкой можно приобрести за 34 880 руб.

Наряду с этим Samsung Galaxy S9 реализуется за 59 990 руб. Прошлогоднюю версию южнокорейского производителя практически за одну и ту же цену можно купить в сером (серебристом), рубиновом (красном), золотистом, черном цвете. Это позволяет людям отталкиваться не от имеющегося бюджета, а от своих предпочтений.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В обновленный магазин Google Play добавлены новые
Ученые: Соленья могут стать виновниками
Новый глава МВД Германии призвал усилить меры по
Астронавты NASA после приземления на Марсе могут
Разработчики добавили в WhatsApp 3 полезные
Жужа назвала Ксению Бородину неудовлетворённой за
Ученые: Эфирные масла способны вызвать рост груди
Бейонсе украсила голову шестилетней дочери
Дима Билан прилетел в родной город Майский на
Ольгу Бузову пригласили на ТВ просветить детишек
Расценки на Samsung Galaxy S8 основательно рухнули
Лариса Гузеева решила полежать в снежном сугробе
Ксения Бородина посмеялась над Катей Жужей на
Мать рэпера Тимати Симону Юнусову удивила критика
Фермер в США обнаружил новорожденную змею с двумя
Виктория Комиссарова решила сыграть свадьбу в июле
В Венесуэле из-за дефицита наличности появилась
Подписчики гадают, куда же ходила Катя Жужа
Ксения Бородина пожалела Стрекозу в известной
Располневшая Ольга Бузова возмутила подписчиков
Поклонников Владимира Преснякова удивили его
Алена Водонаева наняла своему коту няню
Маша Кохно готовится стать матерью
Диана Арбенина заинтриговала поклонников намеками
Представлен новый китайский электрокар версии
Рената Литвинова удивила поклонников оригинальным
Певица Валерия выглядит гораздо моложе 19-летней
Пользователи Сети недовольны подбором наряда Аллы
Житель Омска пришел на выборы в женском халате и
Анна Семенович осталась недовольна работниками
Просмотреть все новости