Поклонники разочарованы новой одеждой певицы Жасмин

Исполнительница решила показать деловой стиль женщины, выбрав длинное пальто бежевого цвета, имеющее свободный крой. Образ дополнил зеленый топ и черные брюки вместе с большой сумкой. Затем певица Жасмин предстала перед подписчиками в брюках с белой футболкой и мужским пиджаком, отметив, что наряд идеально подойдет для отдыха.Пользователи сетей раскритиковали наряды звезды, которые вообще не подходят для ее фигуры и внешнего вида. Многим людям не понравились широкие плечи верхней одежды, а также они обратили внимание на неухоженные волосы кумира. Фанаты попросили артистку не экспериментировать с модными трендами, а радовать их своим вокалом.