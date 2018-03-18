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Поклонники разочарованы новой одеждой певицы Жасмин

Певица Жасмин решила порадовать поклонников новыми снимками из Лондона, опубликованными в Instagram. Она позировала перед камерами в новой одежде, разочаровавшей людей.

Исполнительница решила показать деловой стиль женщины, выбрав длинное пальто бежевого цвета, имеющее свободный крой. Образ дополнил зеленый топ и черные брюки вместе с большой сумкой. Затем певица Жасмин предстала перед подписчиками в брюках с белой футболкой и мужским пиджаком, отметив, что наряд идеально подойдет для отдыха.

Поклонники разочарованы новой одеждой певицы Жасмин


Пользователи сетей раскритиковали наряды звезды, которые вообще не подходят для ее фигуры и внешнего вида. Многим людям не понравились широкие плечи верхней одежды, а также они обратили внимание на неухоженные волосы кумира. Фанаты попросили артистку не экспериментировать с модными трендами, а радовать их своим вокалом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:10
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