В Венесуэле из-за дефицита наличности появилась альтернативная валюта

На своей странице в Twitter финансист опубликовал фото выпущенной в городе Элорза одноименной валюты. По его сведению, печатание банкнот санкционировано местной мэрией.С 1 марта минимальная зарплата в Венесуэле возросла с 248 тыс. до 392,5 тыс. боливаров. По курсу черного рынка, по которому фактически живут в стране, это составляет около двух долларов, а по официальному – примерно 12 долларов.Состоянием на 13 марта в Венесуэле месячная инфляция достигла 80%, а годовая превысила 6000 процентов.В рейтинге, составляемом агентством Bloomberg, Венесуэла четвертый год кряду возглавляет рейтинг самых «несчастных» экономик мира.