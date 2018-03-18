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Курс валют на 17.03.2018

В Венесуэле из-за дефицита наличности появилась альтернативная валюта

Гиперинфляция и дефицит наличных денег спровоцировали в Венесуэле появление местных валют, выпускаемых «мини-центальными банками». Это следует из заявления главы финансового комитета Национального собрания страны Хосе Герра.

В Венесуэле из-за дефицита наличности появилась альтернативная валюта


На своей странице в Twitter финансист опубликовал фото выпущенной в городе Элорза одноименной валюты. По его сведению, печатание банкнот санкционировано местной мэрией.

С 1 марта минимальная зарплата в Венесуэле возросла с 248 тыс. до 392,5 тыс. боливаров. По курсу черного рынка, по которому фактически живут в стране, это составляет около двух долларов, а по официальному – примерно 12 долларов.

Состоянием на 13 марта в Венесуэле месячная инфляция достигла 80%, а годовая превысила 6000 процентов.

В рейтинге, составляемом агентством Bloomberg, Венесуэла четвертый год кряду возглавляет рейтинг самых «несчастных» экономик мира.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 20:10
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