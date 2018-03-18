Наталья Чистякова-Ионова подверглась критике из-за прозрачного наряда
Певица побывала на столичном мероприятии и решила опубликовать фото в Instagram. Наталья Чистякова-Ионова подверглась критике из-за прозрачного наряда, так как поклонники были разочарованы ее внешним видом.
Открытие бутика Liu Jo собрало много звезд, а исполнительница решила в честь такого события надеть брючный костюм белого цвета из ажурной ткани. Подписчики сразу рассмотрели нижнее белье Натальи Чистяковой-Ионовой и были недовольны обнаженными частями тела знаменитости.
Они отметили, что в последнее время артистка стала выбирать для себя ужасные вещи, которые скрывают все достоинства ее фигуры. Некоторые лица сразу вспомнили о кухонных занавесках, после чего посоветовали звезде не надевать больше прозрачные костюмы, приевшиеся зрителям. Пользователи сетей тоже заметили, что она не научилась продумывать весь образ, предпочитая концентрировать внимание на отдельных элементах.
Открытие бутика Liu Jo собрало много звезд, а исполнительница решила в честь такого события надеть брючный костюм белого цвета из ажурной ткани. Подписчики сразу рассмотрели нижнее белье Натальи Чистяковой-Ионовой и были недовольны обнаженными частями тела знаменитости.
Они отметили, что в последнее время артистка стала выбирать для себя ужасные вещи, которые скрывают все достоинства ее фигуры. Некоторые лица сразу вспомнили о кухонных занавесках, после чего посоветовали звезде не надевать больше прозрачные костюмы, приевшиеся зрителям. Пользователи сетей тоже заметили, что она не научилась продумывать весь образ, предпочитая концентрировать внимание на отдельных элементах.