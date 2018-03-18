Наталья Чистякова-Ионова подверглась критике из-за прозрачного наряда

Открытие бутика Liu Jo собрало много звезд, а исполнительница решила в честь такого события надеть брючный костюм белого цвета из ажурной ткани. Подписчики сразу рассмотрели нижнее белье Натальи Чистяковой-Ионовой и были недовольны обнаженными частями тела знаменитости.Они отметили, что в последнее время артистка стала выбирать для себя ужасные вещи, которые скрывают все достоинства ее фигуры. Некоторые лица сразу вспомнили о кухонных занавесках, после чего посоветовали звезде не надевать больше прозрачные костюмы, приевшиеся зрителям. Пользователи сетей тоже заметили, что она не научилась продумывать весь образ, предпочитая концентрировать внимание на отдельных элементах.