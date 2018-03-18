Хейтеры подозревают Давида Анташвили в нетрадиционной ориентации

Главным зачинщиком драк и «возмутителем спокойствия» с представительницами слабого пола стал Давид Анташвили, участник с очень низким рейтингом, пытающийся таким образом заполучить внимание к своей персоне.В связи с этим мужчину давно подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации. Давид не особо старается построить отношения, зато активно демонстрирует степень раздражения в адрес представительниц слабого пола.Поклонники «Дома-2» обратили внимание, что, находясь рядом с девушками, вспыльчивого участника начинает чуть ли не трясти. А потому, самым логичным было предположить, что Давида привлекают далеко не девушки.На просторах Сети неожиданно появились фотографии Анташвили, сделанные до его появления на проекте и косвенно подтверждающие его нетрадиционную сексуальную склонность и ориентацию. Фанаты «Дома-2» бурно обсуждают в Сети компрометирующие фото участника.Сам же Давид пока никак не отреагировал на заявления зрителей и подозрения в том, что он является приверженцем однополой любви.