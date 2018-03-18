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Хейтеры подозревают Давида Анташвили в нетрадиционной ориентации

На телепроекте «Дом-2» все чаще возникают драки между парнями и девушками, что вызывает сильное негодование у поклонников реалити-шоу.

Главным зачинщиком драк и «возмутителем спокойствия» с представительницами слабого пола стал Давид Анташвили, участник с очень низким рейтингом, пытающийся таким образом заполучить внимание к своей персоне.

Хейтеры подозревают Давида Анташвили в нетрадиционной ориентации

В связи с этим мужчину давно подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации. Давид не особо старается построить отношения, зато активно демонстрирует степень раздражения в адрес представительниц слабого пола.

Поклонники «Дома-2» обратили внимание, что, находясь рядом с девушками, вспыльчивого участника начинает чуть ли не трясти. А потому, самым логичным было предположить, что Давида привлекают далеко не девушки.

Хейтеры подозревают Давида Анташвили в нетрадиционной ориентации

На просторах Сети неожиданно появились фотографии Анташвили, сделанные до его появления на проекте и косвенно подтверждающие его нетрадиционную сексуальную склонность и ориентацию. Фанаты «Дома-2» бурно обсуждают в Сети компрометирующие фото участника.

Сам же Давид пока никак не отреагировал на заявления зрителей и подозрения в том, что он является приверженцем однополой любви.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:55
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