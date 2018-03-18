Зрители против возвращения на "Дом-2" скучных старых участников
Зрители телестройки против возвращения на "Дом-2" скучных старых участников. Большинство поклонников проекта, которые смотрят его не один год, недоумевают, что нового могут показать герои, которые и в первый свой приход не добились большой популярности.
К самым ненавистным "старичкам", как правило, причисляют Александра Гобозова, Илью Яббарова, а теперь и Антона Шоки. Все новоприбывшие отыгрывают схожий сценарий: быстро начинают строить отношения с кем-то из новеньких двушек, но вскоре либо переключаются на других пассий, либо просто бросают прежних.
Гобозов, к примеру, встречается уже с третьей девушкой: до Ольги Жариковой у него была Катя Зиновьева и Ивана Дилова. Та же Ольга Васильевна умоляла сына не объявлять себя парой с очередной подругой, так как спешка ещё ни разу не привела его к хорошим результатам.
Отметим, что Жарикова за неделю до отношений с Александром побывала в ЗАГСе с Яббаровым, мечтая стать его женой. Число любовниц Ильи, между тем, трудно назвать: не так давно проектный "султан" планировал собрать в вип-доме свой личный "гарем".
"Старичка" перестали уважать не только зрители, но даже ведущие шоу.
Шоки сначала звал на проект Викторию Комиссарову, а отчаявшись, приехал на Сейшелы к Марго Овсянниковой, которую бросил, не успев объявить себя парой. Зрители требуют убрать из эфиров ненавистных персонажей, которые показывают старые избитые сценарии и доказывают лишь свою несостоятельность за периметром.
Ранее, по мнению зрителей "Дома-2", Антона Шоки и Романа Гриценко надо было выгнать с телепроекта.
К самым ненавистным "старичкам", как правило, причисляют Александра Гобозова, Илью Яббарова, а теперь и Антона Шоки. Все новоприбывшие отыгрывают схожий сценарий: быстро начинают строить отношения с кем-то из новеньких двушек, но вскоре либо переключаются на других пассий, либо просто бросают прежних.
Гобозов, к примеру, встречается уже с третьей девушкой: до Ольги Жариковой у него была Катя Зиновьева и Ивана Дилова. Та же Ольга Васильевна умоляла сына не объявлять себя парой с очередной подругой, так как спешка ещё ни разу не привела его к хорошим результатам.
Отметим, что Жарикова за неделю до отношений с Александром побывала в ЗАГСе с Яббаровым, мечтая стать его женой. Число любовниц Ильи, между тем, трудно назвать: не так давно проектный "султан" планировал собрать в вип-доме свой личный "гарем".
"Старичка" перестали уважать не только зрители, но даже ведущие шоу.
Шоки сначала звал на проект Викторию Комиссарову, а отчаявшись, приехал на Сейшелы к Марго Овсянниковой, которую бросил, не успев объявить себя парой. Зрители требуют убрать из эфиров ненавистных персонажей, которые показывают старые избитые сценарии и доказывают лишь свою несостоятельность за периметром.
Ранее, по мнению зрителей "Дома-2", Антона Шоки и Романа Гриценко надо было выгнать с телепроекта.