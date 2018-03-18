Воронежцы поражены внешним видом молодого человека из-за кроссовок с голыми щиколотками
В сетях было опубликовано фото, сделанное свидетелями события из Воронежа. Они были поражены внешним видом молодого человека, стоявшего на морозе в кроссовках с голыми щиколотками.
Люди сразу пожалели жертву модного тренда, рискующую причинить серьезный вред своему здоровью. Они написали под сюжетом много негативных комментариев, но другие юзеры после просмотра выразили разное мнение по такому поводу.
Некоторые лица тоже посетовали на молодежь, не думающую о последствиях в будущем. Другие особы отметили, что данная категория лиц не станет слушать чужие советы, потому что сильно привязана к моде. Даже при низких температурах парни ходят в такой обуви, а потому удивляются, что не могут иметь детей.
Люди сразу пожалели жертву модного тренда, рискующую причинить серьезный вред своему здоровью. Они написали под сюжетом много негативных комментариев, но другие юзеры после просмотра выразили разное мнение по такому поводу.
Некоторые лица тоже посетовали на молодежь, не думающую о последствиях в будущем. Другие особы отметили, что данная категория лиц не станет слушать чужие советы, потому что сильно привязана к моде. Даже при низких температурах парни ходят в такой обуви, а потому удивляются, что не могут иметь детей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00