Google Maps зафиксировал огромное количество следов пришельцев на территории Великобритании

Во время просмотра материалов можно заметить, что эти послания гуманоидов расположились в разных уголках заповедника Сноудония. Аналогичные рисунки раньше были замечены экспертами в других странах и вызвали много дискуссии среди ученых.Уфологи в последний раз запечатлели их на территории Шотландского нагорья. Они отметили, что, несмотря на различные ландшафты, следы внеземных гостей всегда отличаются огромными размерами, а также каждый рисунок является единственным, не повторяя другие варианты.