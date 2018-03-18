Google Maps зафиксировал огромное количество следов пришельцев на территории Великобритании
Исследователи во время просмотра снимков, сделанных с помощью Google Maps, были поражены огромным количеством следов пришельцев на территории Великобритании. Он зафиксировал загадочные узоры, оставленные на полях страны.
Во время просмотра материалов можно заметить, что эти послания гуманоидов расположились в разных уголках заповедника Сноудония. Аналогичные рисунки раньше были замечены экспертами в других странах и вызвали много дискуссии среди ученых.
Уфологи в последний раз запечатлели их на территории Шотландского нагорья. Они отметили, что, несмотря на различные ландшафты, следы внеземных гостей всегда отличаются огромными размерами, а также каждый рисунок является единственным, не повторяя другие варианты.
Во время просмотра материалов можно заметить, что эти послания гуманоидов расположились в разных уголках заповедника Сноудония. Аналогичные рисунки раньше были замечены экспертами в других странах и вызвали много дискуссии среди ученых.
Уфологи в последний раз запечатлели их на территории Шотландского нагорья. Они отметили, что, несмотря на различные ландшафты, следы внеземных гостей всегда отличаются огромными размерами, а также каждый рисунок является единственным, не повторяя другие варианты.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20