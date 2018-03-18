Японцы ведут самый здоровый образ жизни на планете из-за зеленого чая и морепродуктов - Ученые

Статистика показала, что среди населения страны только 3% лиц имеют проблемы с лишним весом. Большинство людей ведут активный образ жизни благодаря езде на велосипеде и длительным прогулкам на воздухе. Также среди японцев есть много долгожителей, перешагнувших свое 83-летие.Эксперты решили выяснить, с чем связаны такие показатели, потому что сейчас население разных стран страдает от различных недугов и уходит из жизни в молодом возрасте. Благодаря продуктам, имеющим большое количество антиоксидантов, организм людей максимально защищен от патологии, а также в нем нормально проходит обмен веществ.