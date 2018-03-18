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Представлен новый китайский электрокар версии LvChi Urano

В недавнем времени в рамках шанхайского автосалона презентовали электрический концепт типа LvChi Urano.

Представлен новый китайский электрокар версии LvChi Urano

Производители отмечают, что авто до первой сотни сможет разгоняться за 3,5 с. На одном заряде автомобиль может преодолеть до 680 километров. На сегодняшний день отсутствует информация, появится ли также серийная версия модели. В свою очередь под маркой LvChi станут выпускать только электрические версии. Первая серийная машина бренда будет выпущена в следующем году. При этом размеры концепта достигают 4960х1970х1470 миллиметра. Расстояние между осями транспортного средства достигает 2 960 миллиметров. Представителями компании отмечается, что транспортное средство в движение станет приводиться электрическим силовым агрегатом, который способен генерировать 700 лошадиных сил.

У транспортного средства в салоне размещается спортивная приборная панель, обладающая большим сенсорным экраном, спортивным рулём.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:40
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