Названы самые удачные и неудачные модели популярных автомобильных марок

Самой неудачной версией Honda является кроссовер Pilot, а также Crostour. Первое авто невыгодно в плане больших налогов, если мотор имеет мощность более 249 л.с. Второй вариант на вторичном авторынке тяжело продать. При этом Civic и CR-V почти не теряют со временем в цене, благодаря чему заслуживают внимания. Кроссоверы версий Mazda CX-7 , а также CX-9 вследствие дорогого технического обслуживания, и частых проблем с двигателями у экспертов попали в немилость. Этого не скажешь про Mazda 3 и 6. В случае Ford лучше обратить внимание на Mondeo и Focus 2 генерации. Разочаровать могут Focus 3 и Kiga.Среди Mitsubishi достойными вариантами являются Pajero, Pajero Sport, Lancer 9, L200. Неудачным посчитали ASX вследствие плохой шумоизоляции, тесного салона. В случае Toyota выигрышными вариантами являются Corolla, Camry и and Cruiser.