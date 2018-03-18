Майя Донцова является для мамы главным счастьем и стимулом в жизни
Мама участницы реалити-шоу «Дом-2» Майи Донцовой считает, что дети – это главное счастье и радость в жизни.
Мама Майи Донцовой недавно публично призналась в том, что очень сильно любит свою дочь. Женщина рассказала не только о дочери, но и о своих взглядах на материнство в целом.
Она уверена, что детей не нужно рожать ради мужа, свекрови, других родственников или ради зависти подружек, так как ребенок не должен становится причиной для решения каких-либо своих личных проблем.
Женщина добавила, что безумно любит Майю и считает ее частичкой себя. Мама Донцовой также отметила, что в ее жизни дочь является главным стимулом и счастьем.
Мама Майи Донцовой недавно публично призналась в том, что очень сильно любит свою дочь. Женщина рассказала не только о дочери, но и о своих взглядах на материнство в целом.
Она уверена, что детей не нужно рожать ради мужа, свекрови, других родственников или ради зависти подружек, так как ребенок не должен становится причиной для решения каких-либо своих личных проблем.
Женщина добавила, что безумно любит Майю и считает ее частичкой себя. Мама Донцовой также отметила, что в ее жизни дочь является главным стимулом и счастьем.