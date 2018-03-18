Ученые: Длительное пребывание в метро может стать причиной глухоты из-за уровня шума
Ученые выяснили, что длительное пребывание в метро опасно для человеческого здоровья. Оно может стать причиной глухоты из-за уровня шума.
Показатели выше 80 дБ уже негативно отражаются на органах слуха, но большинство людей вынуждены проводить в этом месте больше восьми часов. Рецепторы вынуждены постоянно подвергаться воздействию негативных раздражителей, после чего их чувствительность существенно понижается.
Специалисты не рекомендуют оставаться в метрополитене долгое время. Это может вызвать различные повреждения органа и стать причиной серьезного недуга, а также отразиться на состоянии психики индивидуумов.
Показатели выше 80 дБ уже негативно отражаются на органах слуха, но большинство людей вынуждены проводить в этом месте больше восьми часов. Рецепторы вынуждены постоянно подвергаться воздействию негативных раздражителей, после чего их чувствительность существенно понижается.
Специалисты не рекомендуют оставаться в метрополитене долгое время. Это может вызвать различные повреждения органа и стать причиной серьезного недуга, а также отразиться на состоянии психики индивидуумов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40