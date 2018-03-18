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Ксения Бородина показала нарядную и довольную Теону

Ксения Бородина показала нарядную и довольную Теону, которой родители купили ободок для волос в виде венка и бирюзовое весеннее пальто с брошью.

Ксения Бородина показала нарядную и довольную Теону

Ведущей "Дома-2" не жаль денег на своих дочерей, к тому же, многие вещи блогерше присылают партнёры для рекламы. Особенно Бородина балует покупками малышку Тею, у которой множество купальников, зимних комбинезонов, платьев, а теперь есть и шерстяное пальто.

Накидку девочке купили на выход. У неё крой, как для "взрослого" пальто, а на груди имеется большая брошь с искусственными цветами и бусинами. Также Ксения надела Теоне на волосы ободок с рогом, как у мифического животного единорога, обрамлённый розами.

Тея в восторге от роскошных обновок и с удовольствием показывает их на камеру. Хвастаться, однако, малышка не спешит и причину прошептала матери на ухо. Читатели блога Бородиной, как всегда, остались под впечатлением от непосредственного ребёнка.

"Очень красивые дети у тебя, Ксюша, дай бог им здоровья, а тебе больше успехов в жизни. Лично мне очень нравится твой характер, думаю, что самая справедливая, серьёзная, понимающая ведущая - это ты". "Лапочка похожая на папочку!" "Девочка хорошенькая, пальто просто супер, но штанишки - не тот фасон. Цвет тот, а форма - нет", - думают подписчики теледивы.

Ранее пользователи раскритиковали Ксению Бородину за неправильное воспитание младшей дочери.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:40
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