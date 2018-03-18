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Фолловеры говорят об искусственно наполненном зале на концерте Ольги Бузовой в Таллине

Певица, телеведущая, дизайнер Ольга Бузова недавно произвела фурор на концерте в Таллине. Однако пользователи уверены, что зал был наполнен подставными людьми.

Бузова сейчас активно гастролирует по России и за рубежом. Звезда часто любит делиться с подписчиками фотографиями или видеороликами с выступлений, тем самым благодаря фанатов за любовь и внимание.

Фолловеры говорят об искусственно наполненном зале на концерте Ольги Бузовой в Таллине

Недавно Ольга опубликовала видео с концерта в Таллине, где певица привела публику в восторг своим появлением. На ролике видно, что поклонники из-за своих радостных криков не давали Бузовой возможность что-либо сказать.

Однако в комментариях под этой записью не все разделили восторг Ольги от такой толпы фанатов. Местные жители Таллина попросили звезду перестать врать и сказать всем правду, что на самом деле в кассе осталось еще много нераспроданных билетов, которые и так продавались со скидкой.

Фолловеры говорят об искусственно наполненном зале на концерте Ольги Бузовой в Таллине

В доказательство своим словам пользователи предлагают саму публикацию, так как видео снято сбоку, чтобы скрыть полупустой зал.
К тому же многие подписчики недовольны тем, что каждый город, в котором Бузова выступает, является для нее самым лучшим. Поэтому они посоветовали больше думать о чувствах своих поклонников, нежели о заработке.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:39
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