Фолловеры говорят об искусственно наполненном зале на концерте Ольги Бузовой в Таллине

Бузова сейчас активно гастролирует по России и за рубежом. Звезда часто любит делиться с подписчиками фотографиями или видеороликами с выступлений, тем самым благодаря фанатов за любовь и внимание.Недавно Ольга опубликовала видео с концерта в Таллине, где певица привела публику в восторг своим появлением. На ролике видно, что поклонники из-за своих радостных криков не давали Бузовой возможность что-либо сказать.Однако в комментариях под этой записью не все разделили восторг Ольги от такой толпы фанатов. Местные жители Таллина попросили звезду перестать врать и сказать всем правду, что на самом деле в кассе осталось еще много нераспроданных билетов, которые и так продавались со скидкой.В доказательство своим словам пользователи предлагают саму публикацию, так как видео снято сбоку, чтобы скрыть полупустой зал.К тому же многие подписчики недовольны тем, что каждый город, в котором Бузова выступает, является для нее самым лучшим. Поэтому они посоветовали больше думать о чувствах своих поклонников, нежели о заработке.