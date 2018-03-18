Tesla Model X признан самым проблемным кроссовером 2018 года в РФ

Этот сегмент считают востребованным среди российских автолюбителей. Первую позицию в данном случае получил американский кроссовер версии Tesla Model X. Он обладает массой недоработок в оборудовании, а также кузове. Между тем данное авто пользуется большой популярностью. На второй позиции оказался Cadillac Escalade с множеством проблем. В данном случае следует выделить недочеты в оборудовании и климат-контроле. Несмотря на большие габариты авто отмечается также маленькое пространство в автомобильном салоне.Тройку ТОП замыкает шведский кроссовер версии Volvo XC60. У него имеются проблемы с электронными устройствами. На 4 месте разместился Jaguar F-Pace. На 5 месте оказался Mercedes-Benz GLC. Также у них есть проблемы с тормозами и ходовой системой.