В Неваде рядом с “Зоной-51” был замечен неизвестный объект причудливой формы
Исследователи с помощью Google Map заметили в Неваде рядом с “Зоной-51” неизвестный объект, имеющий причудливую форму. Они опубликовали снимки в сетях и предположили, что это может быть внеземная технология.
Земные конструкции тоже могут иметь такие аналоги, но это чудо расположилось на 800- километровом расстоянии от секретной базы и не имеет к ней никакого отношения. Скептики сразу отметили, что военные не станут показывать свои разработки или части НЛО, так что это может быть обычное водохранилище.
Пользователи сетей не согласились с их мнением, потому что сооружение выглядит довольно сложным для обычного объекта, а также его не было видно раньше на картах. Пока вопрос остается открытым, и эксперты надеются узнать новую информацию, касающуюся находки.
Земные конструкции тоже могут иметь такие аналоги, но это чудо расположилось на 800- километровом расстоянии от секретной базы и не имеет к ней никакого отношения. Скептики сразу отметили, что военные не станут показывать свои разработки или части НЛО, так что это может быть обычное водохранилище.
Пользователи сетей не согласились с их мнением, потому что сооружение выглядит довольно сложным для обычного объекта, а также его не было видно раньше на картах. Пока вопрос остается открытым, и эксперты надеются узнать новую информацию, касающуюся находки.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:10