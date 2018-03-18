В Неваде рядом с “Зоной-51” был замечен неизвестный объект причудливой формы

Земные конструкции тоже могут иметь такие аналоги, но это чудо расположилось на 800- километровом расстоянии от секретной базы и не имеет к ней никакого отношения. Скептики сразу отметили, что военные не станут показывать свои разработки или части НЛО, так что это может быть обычное водохранилище.Пользователи сетей не согласились с их мнением, потому что сооружение выглядит довольно сложным для обычного объекта, а также его не было видно раньше на картах. Пока вопрос остается открытым, и эксперты надеются узнать новую информацию, касающуюся находки.