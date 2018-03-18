Кристина Дерябина призналась, что нашла на "Дом-2" пиар
Кристина Дерябина призналась подписчикам, что нашла на "Дом-2" пиар и хороших подруг, а познакомиться с нынешним молодым человеком участнице помогла её известность. Построить любовь в периметре героине не удалось, поскольку предназначение ждало её за воротами.
Экс-частница телестройки не перестаёт хвастаться своим парнем Александром, которого встретила незадолго после ухода с реалити-шоу. Возможно, Дерябина оправдывает свой отрицательный успех в любви на проекте тем, что судьба дожидалась её именно за периметром.
Так или иначе, Кристина обрела широкую известной и тысячи читателей в соцсетях. В заработке на жизнь блогерше помогает интернет-реклама. Знаменитость ведёт свой блог в Instagram очень профессионально, ведь он не просто служит средством удовлетворения эго, но и является бизнес-проектом.
По мнению Дерябиной, каждый что-то выносит из пребывания на "Дом-2". Изредка там находят настоящую любовь, а вот известность и богатство - очень часто. Кристина призывает зрителей не судить участников строго.
В то же время ей не нравится, когда герои играют, а не открываются перед зрителем, какими они есть на самом деле. Быть собой - наилучший способ обрести популярность и построить карьеру через реалити-шоу.
Ранее Кристина Дерябина нарисовала на фотошопе себе беременный живот.
Экс-частница телестройки не перестаёт хвастаться своим парнем Александром, которого встретила незадолго после ухода с реалити-шоу. Возможно, Дерябина оправдывает свой отрицательный успех в любви на проекте тем, что судьба дожидалась её именно за периметром.
Так или иначе, Кристина обрела широкую известной и тысячи читателей в соцсетях. В заработке на жизнь блогерше помогает интернет-реклама. Знаменитость ведёт свой блог в Instagram очень профессионально, ведь он не просто служит средством удовлетворения эго, но и является бизнес-проектом.
По мнению Дерябиной, каждый что-то выносит из пребывания на "Дом-2". Изредка там находят настоящую любовь, а вот известность и богатство - очень часто. Кристина призывает зрителей не судить участников строго.
В то же время ей не нравится, когда герои играют, а не открываются перед зрителем, какими они есть на самом деле. Быть собой - наилучший способ обрести популярность и построить карьеру через реалити-шоу.
Ранее Кристина Дерябина нарисовала на фотошопе себе беременный живот.