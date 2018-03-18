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В Норвегии выставлен на продажу гоночный лимузин Rolls Royce Silver Shadow

В Норвегии выставили на продажу уникальный автомобиль Royce Silver Shadow. Данная модель предназначена для участия в дрэговых гонках.

В Норвегии выставлен на продажу гоночный лимузин Rolls Royce Silver Shadow


Выставленный на продажу автомобиль Royce Silver Shadow сошёл с конвейера в 1974 году. Однако несмотря на столь солидный возраст, транспортное средство имеет пробег всего 100 километров.

Стоит отметить, что разработчики гоночной модели лимузина избавились от заднего дивана, но оставили кожаный салон. В описании данной модели отмечается, что в интерьере автомобиля имеется держатель для бутылки шампанского и пара фужеров.

В подкапотном пространстве гоночного лимузина установлен двигатель V8 ёмкостью 7,57 литра, к сожалению о мощности автомобиля не сообщается. Продавец хочет выручить за уникальный раритетный автомобиль 93 000 евро.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:50
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