В Норвегии выставлен на продажу гоночный лимузин Rolls Royce Silver Shadow

Выставленный на продажу автомобиль Royce Silver Shadow сошёл с конвейера в 1974 году. Однако несмотря на столь солидный возраст, транспортное средство имеет пробег всего 100 километров.Стоит отметить, что разработчики гоночной модели лимузина избавились от заднего дивана, но оставили кожаный салон. В описании данной модели отмечается, что в интерьере автомобиля имеется держатель для бутылки шампанского и пара фужеров.В подкапотном пространстве гоночного лимузина установлен двигатель V8 ёмкостью 7,57 литра, к сожалению о мощности автомобиля не сообщается. Продавец хочет выручить за уникальный раритетный автомобиль 93 000 евро.