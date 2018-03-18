Пользователи раскритиковали Ксению Бородину за неправильное воспитание младшей дочери

Бородина часто публикует в социальных сетях ролики или фотографии, на которых запечатлена ее младшая дочь. Однако фолловеры часто придираются к тому, как звездная мама воспитывает своего ребенка.Сначала Ксению упрекали за то, что Теона достаточно долго ходила в памперсах. Затем многим не понравилась речь девочки, поэтому Бородину осудили за то, что она не занимается с ребенком.Недавно телеведущая вновь была раскритикована за неправильное воспитание Теи. Ксения опубликовала видеоролик, на котором ее дочка смотрит мультики и пьет компот. Однако пользователям не понравилось, что девочка до сих пор пьет из бутылки с соской.Правда, стоит добавить, что Бородина не обращает внимания на подобные замечания, касаемо воспитания ее детей.