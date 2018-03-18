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В Таиланде люди зафиксировали на камеру облако со светящейся плазмой

В сетях были опубликованы снимки, сделанные очевидцами события из таиландской провинции Чайяпхум. Люди зафиксировали на камеру облако со светящейся плазмой, напоминающее сгусток разумной энергии.

Оно зависло на небольшом расстоянии от земли, а пораженные зрители не могли найти объяснение возникшему феномену. Многие пользователи предположили, что это могли быть внеземные существа или просто открылся портал в иные измерения. Скептики упомянули о солнечном свете, попавшем на облако, а также посчитали явление небольшим извержением вулкана, скрывающимся за дымом.

В Таиланде люди зафиксировали на камеру облако со светящейся плазмой


Такое мнение вызвало смех у юзеров, потому что местные жители во время природной катастрофы не интересуются мнением людей по поводу происходящих процессов. Исследователи отметили, что в последнее время к ним часто стали поступать аналогичные сведения из разных стран, так что наша планета стоит на пороге изменений или сюда стали часто наведываться внеземные гости.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00
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