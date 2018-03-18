В Таиланде люди зафиксировали на камеру облако со светящейся плазмой
В сетях были опубликованы снимки, сделанные очевидцами события из таиландской провинции Чайяпхум. Люди зафиксировали на камеру облако со светящейся плазмой, напоминающее сгусток разумной энергии.
Оно зависло на небольшом расстоянии от земли, а пораженные зрители не могли найти объяснение возникшему феномену. Многие пользователи предположили, что это могли быть внеземные существа или просто открылся портал в иные измерения. Скептики упомянули о солнечном свете, попавшем на облако, а также посчитали явление небольшим извержением вулкана, скрывающимся за дымом.
Такое мнение вызвало смех у юзеров, потому что местные жители во время природной катастрофы не интересуются мнением людей по поводу происходящих процессов. Исследователи отметили, что в последнее время к ним часто стали поступать аналогичные сведения из разных стран, так что наша планета стоит на пороге изменений или сюда стали часто наведываться внеземные гости.
Оно зависло на небольшом расстоянии от земли, а пораженные зрители не могли найти объяснение возникшему феномену. Многие пользователи предположили, что это могли быть внеземные существа или просто открылся портал в иные измерения. Скептики упомянули о солнечном свете, попавшем на облако, а также посчитали явление небольшим извержением вулкана, скрывающимся за дымом.
Такое мнение вызвало смех у юзеров, потому что местные жители во время природной катастрофы не интересуются мнением людей по поводу происходящих процессов. Исследователи отметили, что в последнее время к ним часто стали поступать аналогичные сведения из разных стран, так что наша планета стоит на пороге изменений или сюда стали часто наведываться внеземные гости.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00