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Съемки сольного фильма о Бэтмене могут отложить на 2019 год

В Сети начали муссироваться слухи о том, что к съемкам нового сольного фильма о Бэтмене могут приступить не ранее, чем в 2019 году.

Съемки сольного фильма о Бэтмене могут отложить на 2019 год


Кроме того, из более ранней информации следовало, что кинолента выпадет из непрерывной вселенной DC («Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина» и др.). Режиссер Мэтт Ривз подтвердил это. Он также задумывает разработать собственный рассказ и выполнить его в жанре неонуар (так называемый черный фильм).

К работе над сценарием Ривз приступил летом 2017 года и сейчас еще его не закончил. Съемки фильма планирует начать летом этого года. Но, это в лучшем случае. Более реалистично планы выглядят на 2019 год. Соответственно, на больших экранах новый Бэтмен появится в 2020 году.

Между тем, сейчас режиссер Дэвид Ф. Сандберг работает над съемками фильма «Шазам!» в главной роли с Закари Ливай. Съемки же второй части «Чудо-женщины» стартуют в июне 2018 года.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 15:50
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