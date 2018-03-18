Жители Восточной Африки обнаружили на побережье череп дракона
В сетях были опубликованы фото, сделанные жителями Восточной Африки. Они обнаружили на побережье череп дракона, но, к сожалению, в данном месте нет ученых, способных изучить останки.
Они имеют мощные челюсти с длинными клыками, после чего некоторые пользователи предположили, что это мог быть гиппопотам. Африканцы сразу опровергли такое мнение, потому что часто сталкиваются с животными и прекрасно знают их особенности. Люди решили показать сюжет, чтобы специалисты обратили внимание на уникальный артефакт.
Возможно, загадочное существо жило на территории в древности, но пока все аналогичные находки принадлежали динозаврам, которых часто путали с драконами. Исследователи пока не опровергают гипотезу о существовании героев легенд в реальности, но нуждаются в доказательствах.
Они имеют мощные челюсти с длинными клыками, после чего некоторые пользователи предположили, что это мог быть гиппопотам. Африканцы сразу опровергли такое мнение, потому что часто сталкиваются с животными и прекрасно знают их особенности. Люди решили показать сюжет, чтобы специалисты обратили внимание на уникальный артефакт.
Возможно, загадочное существо жило на территории в древности, но пока все аналогичные находки принадлежали динозаврам, которых часто путали с драконами. Исследователи пока не опровергают гипотезу о существовании героев легенд в реальности, но нуждаются в доказательствах.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:50