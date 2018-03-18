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Три световых столба в небе были замечены водителем из штата Огайо

В последнее время многие свидетели события замечают различные аномальные явления, которые не могут пояснить ученые. Сейчас водитель из американского штата Огайо заметил в небе три световых столба, падающих вниз.

Мужчина сначала подумал, что это просто блики лобового стекла, но потом обратил внимание на необычное поведение лучей, скрывающихся за деревьями и дорожными знаками. Они не были похожи на прожекторы или лунный свет, потому что на небе не было видно спутника Земли. Через некоторое время столбы стали медленно растворятся в воздухе и исчезли.

Три световых столба в небе были замечены водителем из штата Огайо


Пользователи сетей выразили разное мнение по такому поводу, но никто не смог пояснить природу непонятного феномена. В различные эпохи люди всегда сталкивались с аномальными событиями, но часто воспринимали их, как знаки Бога и предпочитали хранить молчание. Сегодня аналогичные чудеса пока не поддаются логическому объяснению, а потому наука перед ними бессильна.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40
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